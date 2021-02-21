الرياضة

الأهلي لصدي البلد: لم يصلنا شيء رسمي عن استكمال مباريات الموسم الماضي لدوري اليد

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كشفت مصادر خاصة أن الأهلي لم يتلق أي شيء رسمي بشأن مواعيد إقامة مباريات استكمال الموسم الماضي 2019-2020 لدوري المحترفين المصري للرجال لكرة اليد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد اليوم إن الأهلي لم يتلق أي شيء رسمي حول هذا الأمر.

وأضاف: "لم يصلنا شيء رسمي حتي الأن..ننتظر الأخطار وبعدها سندرس الأمر.

وأوضح :" لن نشغل أنفسنا بالأمر لدينا مواجهتين هامتين يومي الخميس والجمعة بمسابقة الدوري الحالية..هدفنا زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين".

وتابع:" لن نتحدث عن شيء قبل الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مواجهتي الخميس والجمعة ثم سيكون هناك توقف طويل ".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مباريات استكمال الموسم الماضي 2019-2020 لدوري المحترفين المصري للرجال لكرة اليد.

وستقام المباريات فى بداية شهر إبريل يومي 1 و 2 

مباريات يوم الخميس الموافق 1/4/2021 

سيواجه النادي الأهلي نظيره نادي طلائع الجيش

سيواجه نادي الزمالك نظيره نادي سبورتنج

 سيواجه نادي الأوليمبي نظيره نادي هليوبوليس

وأخيرا سيواجه نادي سموحة نظيره نادي البنك الأهلي

مباريات الجمعة الموافق 2/4/2021 

 سيواجه نادي الجيش نظيره نادي الأوليمبي

سيواجه نادي سبورتنج نظيره نادي سموحة 

سيواجه نادي هليوبوليس نظيره نادي البنك الأهلي

والختام سيكون مع لقاء القمة بين الأهلي  والزمالك 

وسيتم استكمال مباريات الموسم الماضي لكره اليد بنفس شروط  المسابقة خلال هذا الموسم لتحقيق المساواة بين جميع الفرق

وجاء ذلك بعد الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك أمس لاستكمال بطولتي الدوري والكاس لموسم 2019/2020

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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