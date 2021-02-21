الأهلي لصدي البلد: لم يصلنا شيء رسمي عن استكمال مباريات الموسم الماضي لدوري اليد

كشفت مصادر خاصة أن الأهلي لم يتلق أي شيء رسمي بشأن مواعيد إقامة مباريات استكمال الموسم الماضي 2019-2020 لدوري المحترفين المصري للرجال لكرة اليد.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد اليوم إن الأهلي لم يتلق أي شيء رسمي حول هذا الأمر.
وأضاف: "لم يصلنا شيء رسمي حتي الأن..ننتظر الأخطار وبعدها سندرس الأمر.
وأوضح :" لن نشغل أنفسنا بالأمر لدينا مواجهتين هامتين يومي الخميس والجمعة بمسابقة الدوري الحالية..هدفنا زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين".
وتابع:" لن نتحدث عن شيء قبل الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مواجهتي الخميس والجمعة ثم سيكون هناك توقف طويل ".
وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مباريات استكمال الموسم الماضي 2019-2020 لدوري المحترفين المصري للرجال لكرة اليد.
وستقام المباريات فى بداية شهر إبريل يومي 1 و 2
مباريات يوم الخميس الموافق 1/4/2021
سيواجه النادي الأهلي نظيره نادي طلائع الجيش
سيواجه نادي الزمالك نظيره نادي سبورتنج
سيواجه نادي الأوليمبي نظيره نادي هليوبوليس
وأخيرا سيواجه نادي سموحة نظيره نادي البنك الأهلي
مباريات الجمعة الموافق 2/4/2021
سيواجه نادي الجيش نظيره نادي الأوليمبي
سيواجه نادي سبورتنج نظيره نادي سموحة
سيواجه نادي هليوبوليس نظيره نادي البنك الأهلي
والختام سيكون مع لقاء القمة بين الأهلي والزمالك
وسيتم استكمال مباريات الموسم الماضي لكره اليد بنفس شروط المسابقة خلال هذا الموسم لتحقيق المساواة بين جميع الفرق
وجاء ذلك بعد الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك أمس لاستكمال بطولتي الدوري والكاس لموسم 2019/2020
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