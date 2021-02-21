شاهد.. وصول بيراميدز ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة راسينج

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز، إلى استاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في إياب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل راسينج كلوب ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الأحد، بملعب الدفاع في لقاء الإياب حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.