شاهد.. وصول بيراميدز ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة راسينج

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز، إلى استاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في إياب دور الـ ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل راسينج كلوب ضيفًا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، الأحد، بملعب الدفاع في لقاء الإياب حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.
وضمت قائمة بيراميدز لمباراة اليوم:
في حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال
في خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي
وضمت قائمة بيراميدز لمباراة اليوم:
في حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
في خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال
في خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي
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