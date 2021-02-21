المقاولون العرب يحقق فوزا مثيرا على الجونة بنتيجة 3-2 في الدوري المصري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على منافسه الجونة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي أقيمت اليوم بعد تأجيلها من الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف المقاولون العرب عن طريق محمد حمدي في الدقيقة 70 ، لويس هينستروزا في الدقيقة 75 ، عمر فتحي في الدقيقة 79 وبعدها سجل الجونة هدفين عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 84 ،85 من عمر اللقاء

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد يكن، محمد نجيب، لؤي وائل وجونثان نجويم.

خط الوسط: نور السيد، سيرج آكا وعبالفتاح عموري.

خط الهجوم: محمود الشبراوي، إسلام عبد النعيم وإدريس مبومبو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إسلام طارق، عمرو السعداوي، زياد الجيوشي، ناصر ناصر، عمرو بركات، عبد الجواد، عربي بدر، محمد رجب وعمر السعيد.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :

محمود أبوالسعود ، وأمير عابد ومحمد سمير وخالد الحسيني وحسن الشامي وسيم نغموشي ويوسف الجوهري وكريم مصطفى وعبدالله ياسين وأحمد داودا ولويس أدوارد

ويحتل الجونة، المركز السادس برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة .