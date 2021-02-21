رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية يحتفلون بشفاء رئيس الأولمبية المصرية

حرص رؤساء مجالس إدارات وقيادات الاتحادات الرياضية على الاحتفال بعودة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لممارسة مهام منصبه بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.
تجمع رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية في حديقة اللجنة الأولمبية المصرية في جلسة ودية احتفالا بتماثل المهندس هشام حطب للشفاء بعد وعكه صحيه وعودته لممارسة مهام منصبه والتواجد لمتابعة كل الاستعدادات لجميع الاتحادات للبطولات الحالية والاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
ووجه المهندس هشام حطب الشكر لكل الحضور على تواجدهم مؤكدا أن الجلسة الودية التي عقدت اليوم تؤكد عمق العلاقات بين جميع أفراد المنظومة الرياضية المصرية.
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