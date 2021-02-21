رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية يحتفلون بشفاء رئيس الأولمبية المصرية

حرص رؤساء مجالس إدارات وقيادات الاتحادات الرياضية على الاحتفال بعودة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لممارسة مهام منصبه بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

تجمع رؤساء وقيادات الاتحادات الرياضية في حديقة اللجنة الأولمبية المصرية في جلسة ودية احتفالا بتماثل المهندس هشام حطب للشفاء بعد وعكه صحيه وعودته لممارسة مهام منصبه والتواجد لمتابعة كل الاستعدادات لجميع الاتحادات للبطولات الحالية والاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ووجه المهندس هشام حطب الشكر لكل الحضور على تواجدهم مؤكدا أن الجلسة الودية التي عقدت اليوم تؤكد عمق العلاقات بين جميع أفراد المنظومة الرياضية المصرية.