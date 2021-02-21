تأهل الرجاء البيضاوي المغربي لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بفوزه على اتحاد المنستير التونسي بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 6-5.
اتحاد المنستير استطاع الفوز في الوقت الأصلي بهدف جيلاسي في الدقيقة 39، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 1-1، ويتجها للضربات الترجيحية.
وفي الضربات الترجيحية، أضاع بن رمضان وصغراوي لـ اتحاد المنستير، ليتأهل الرجاء لدور المجموعات.وقاد إيمانويل مايوكا، مهاجم الزمالك السابق، فريقه نابسا ستارز الزامبي، لبلوغ دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد تعادله مع جور ماهيا الكيني بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب من دور الـ 32 الثاني.
الفريق الزامبي كان حقق الانتصار في كينيا بهدف نظيف، لكنه تأخر أمام جور ماهيا في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، أحرزها إيمانويل مايوكا بنجاح ليقود فريقه لبلوغ دور المجموعات.
ويدرب نابسا ستارز المدرب المصري محمد فتحي الذي نجح في قيادة نابسا لبلوغ دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرجاء يقصي اتحاد المنستير ومهاجم الزمالك يقود نابسا للتأهل لمجموعات الكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.