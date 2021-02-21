مرور 75 دقيقة.. إنتر يضرب ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي.. فيديو

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره إيه سي ميلان بثلاثة أهداف دون رد، بعد مرور 75 دقيقة، من المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.
جاءت أهداف إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتنيز (هدفين) في الدقيقة 5 و57، بينما أحرز رومليو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 67.
ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، للبقاء في الصدارة.
كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.
ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.
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