محمد النني أساسيا مع آرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءً على ملعب الإمارات معقل فريق ارسنال. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: في حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - ماري - كيفن تيرني خط الوسط: محمد النني - تشاكا - أوديجارد - بيبي - ساكا خط الهجوم: أوباميانج

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