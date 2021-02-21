افتتح ماديسون التسجيل لـ ليستر في الدقيقة 19، أعقبه هارفي بارنز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بثنائية
وفي الشوط الثاني، أحرز البوركينابي الهدف الأول لـ أستون فيلا في الدقيقة 48، لكنه لم يكن كافيًا لفريقه من أجل تجنب الهزيمة.
وشارك أحمد المحمدي في المباراة بالكامل مع أستون فيلا، فيما لعب تريزيجيه كبديل منذ الدقيقة 67.
وبذلك الانتصار، رفع ليستر سيتي للنقطة 49 في المركز اثاني، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تريزيجيه والمحمدي يشاركان في خسارة أستون فيلا أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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