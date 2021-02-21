تريزيجيه والمحمدي يشاركان في خسارة أستون فيلا أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليستر سيتي على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح ماديسون التسجيل لـ ليستر في الدقيقة 19، أعقبه هارفي بارنز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بثنائية

وفي الشوط الثاني، أحرز البوركينابي الهدف الأول لـ أستون فيلا في الدقيقة 48، لكنه لم يكن كافيًا لفريقه من أجل تجنب الهزيمة.

وشارك أحمد المحمدي في المباراة بالكامل مع أستون فيلا، فيما لعب تريزيجيه كبديل منذ الدقيقة 67.

وبذلك الانتصار، رفع ليستر سيتي للنقطة 49 في المركز اثاني، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز الثامن.