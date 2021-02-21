دي بروين يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لملاقاة ارسنال، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءً على ملعب الإمارات معقل فريق ارسنال.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: