جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بنادي حدائق الأهرام

تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، نادي حدائق الاهرام ورافقه في الجولة المهندس محمد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة النادي واللواءاحمد رشاد محافظ الجيزة. وأكد صبحي علي دعم وزارة الشباب والرياضة المستمر للاندية المختلفة من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير، بالإضافة إلى العمل علي تطوير الملاعب الخاصة بالشباب لممارسة الرياضة بها، الامر الذي يعود بالنفع علي صحة المواطن المصري الذي تضعه الوزارة دائما في اولي اهتماماتها. وشملت جولة "صبحي" المبني الاداري والاجتماعي ومنطقة جلوس الجماهير والملاعب ومنطقة حمامات للسباحة وملاعب كرة السلة و صالة تنس الطاولة بالاضافة الي الارض المقرر استغلالها لإقامة حمام سباحة بها. حضر الجولة الدكتور احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومجلس ادارة نادي حدائق الاهرام.

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