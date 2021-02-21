مباراة الصعود للمربع الذهبي.. سموحة يعسكر بـ 20 لاعبا استعدادا للمصري

اختار أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، عشرين لاعبا للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة المصري، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الغد، على ملعب استاد برج العرب.

واللاعبون الذين تم اختيارهم:

الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود البدرى، أطهر الطاهر، محمد الترهونى، علي غزال، أحمد حمص، محمد شكرى، محمود حليمو، محمد كناريا، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، محمد ليله، ديريك تسيبامبى، حسام حسن.

ويأمل سامي في تحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط للتواجد في المربع الذهبي حيث يتواجد سموحة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.