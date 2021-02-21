ديربي الغضب.. أفاعي إنتر تلدغ ميلان بالهدف الثالث.. فيديو

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره ميلان بالهدف الثالث، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء الهدف عن طريق لوكاكو في الدقيقة 60.

كان إنتر ميلان تقدم على ميلان بهدفي لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 5 و 57.