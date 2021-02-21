انت الان تتابع تفاصيل خبر وست هام ضد توتنهام | خسارة جديده تلاحق مورينو في الدوري الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - واصل نادي توتنهام الإنجليزي سلسلة هزائم مدوية في الفترة الماضية، كما تعرض لهزيمة أخرى عصر اليوم الأحد 21 فبرابر في دربي لندن الكبير بناجية 2-1 من غريمه نادي وست هام الإنجليزي.

وأحرز الهدف الوحيد لفريق توتنهام لوكاس مورا دقيقة 64، كما أحرز لفريق وست هام جيسي لينجراد وميشيل أنطونيو في الدقائق 5-49 من المباراة.

وجاء ذلك في إطار مباراة جمعت كلا الفريقين اليوم في الجولة الخامسة والعشرون(25) في الدوري الإنجليزي، كما تلقي توتنهام عده خسائر متتالية في الفترة الماضية، حيث لعب 7 مواجهات اقتنص الفوز في مواجهتين فقط.

مواجه وست هام ضد توتنهام

كانت هذه المرارة الشاهدة على رقما سلبيا لحق بالمدرب جوزيه مورينيو، حيث إنه قد بات توتنهام أقل فريق أحرز معه أقل عدد من النقاط في أول 50 مواجهة في بطولة الدوري، وتعد هذه المرة الأولى له منذ انطلاق مسيرته التدريبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه أصبح ترتيب فريق توتنهام في جدول الدوري الإنجليزي بعد إلحاقه بتلك الخسارة في المركز ال9، برصيد من النقاط 34، ليظل يبعد عن المراكز التي تؤهله إلى إلحاق ببطولة دوري أبطال اروبا.

على الصعيد الآخر بعد تحقيق الفوز اليوم، قفز رصيد فريق وست هام إلى 45 نقطة، وتعد هذه المرة الأولى له في إلحاق بالمربع الذهبي بعد مضي 25 جولة من تاريخ 1985-1986.

مواضيع تهمك: