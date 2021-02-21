في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - زينتشينكو خط الوسط: فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا - كيفن دي بروين - رياض محرز خط الهجوم: رحيم ستيرلنج وجاء تشكيل ارسنال كالآتي: في حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - ماري - كيفن تيرني خط الوسط: محمد النني - تشاكا - أوديجارد - بيبي - ساكا خط الهجوم: أوباميانج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستيرلنج يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بشباك أرسنال في الدقيقة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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