بهدف مهاجم منتخب الأوروجواي .. بيراميدز يتفوق على بطل كوت ديفوار في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الأول بتقدم بيراميدز علي راسينج كلوب بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب الدفاع الجوي فى لقاء العودة ، من دور الـ32 التمهيدي ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الافريقية .

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 4 عن طريق مهاجم منتخب اوروجواي دييجو رولان بعد عرضية رائعة من احمد ايمن منصور .

وانقذ شريف اكرامي مرماه ببراعة فى الدقيقة 11 من تسديدة قوية من لاعب فريق راسينج كلوب من خارج منطقة الجزاء.

واهدر إيريك تراوري انفراد تام بالمرمى بعد تسديدة أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

وفاز بيراميدز فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.