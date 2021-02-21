وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام أسوان كالتالي :

حراسة المرمى: محمد صبحي الدفاع: السيد سالم _ محمود رزق _ داميون لوي _ عمار حمدي الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ كريم الديب الهجوم: فوزي الحناوي _ رزاق سيسيه _ روماريو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيسيه والحناوي يقودان الاتحاد السكندري أمام أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.