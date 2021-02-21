عمرو وردة يسجل في انتصار باوك على لاميا في الدوري اليوناني

فاز فريق باوك سالونيك على لاميا بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري اليوناني.

بابا رحمن افتتح التسجيل لـ باوك في الدقيقة 18، وأعقبه تزوليس بالهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 52، أحرز محترفنا المصري عمرو وردة الهدف الثالث لـ باوك، قبل أن يختتم زيفوكوفيتش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باوك للنقطة 46 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد لاميا عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.