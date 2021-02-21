وزير الرياضة يحضر مباراة بيراميدز وراسينج كلوب في الكونفدرالية

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل راسينج كلوب ضيفا على بيراميدز في إياب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية بملعب الدفاع الجوي، بعدما سبق وحقق الفوز في لقاء الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.

واستقبل المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وزير الشباب والرياضة بمقصورة استاد الدفاع الجوي، ورحب به وبجميع الضيوف والجانب الإيفواري.