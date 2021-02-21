منساه والصغير يقودان أسوان أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل أسوان كالتالي :-

عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي.

ويحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة بينما يتواجد أيضا الاتحاد السكندري في المركز الـ 11 برصيد "15 نقطة