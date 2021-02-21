شطة: هيديكوتي وراء تصعيد ثابت البطل والعمل بالأهلي أصعب من الكاف ..فيديو

وأوضح أن هناك تخمة فى الوقت الراهن بصفوف الفريق الأول، مشيرا إلى أن سياسة الوقت الحالي تسير على نهج شراء اللاعبين فى ظل عدم وجود أى وقت لدى المدربين فى الآونة الأخيرة فى البحث عن الناشئين من أجل تصعيدهم إلى صفوف الفريق الأول.
وأشار إلى أن الإعارات التى لجأ لها النادى الأهلي للاعبيه فى الأندية الأخرى تصب فى صالح القلعة الحمراء، منوهًا بأن اللاعبين المعارين يعودون مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء بمستوى أداء جيد ويستفيد منهم الفريق الأول.
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