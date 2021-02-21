شطة: هيديكوتي وراء تصعيد ثابت البطل والعمل بالأهلي أصعب من الكاف ..فيديو

قال شطة عبر حواره لـ "دوت الخليج"، "هيديكوتى كان يبحث بنفسه عن المواهب فى قطاعات الناشئين، واكتشف الراحل ثابت البطل، وماهر همام، وحازم خالد، وقام بالاستعانة بهم فى الفريق الأول وأكثر من لاعب آخر".

وأوضح أن هناك تخمة فى الوقت الراهن بصفوف الفريق الأول، مشيرا إلى أن سياسة الوقت الحالي تسير على نهج شراء اللاعبين فى ظل عدم وجود أى وقت لدى المدربين فى الآونة الأخيرة فى البحث عن الناشئين من أجل تصعيدهم إلى صفوف الفريق الأول.

وأشار إلى أن الإعارات التى لجأ لها النادى الأهلي للاعبيه فى الأندية الأخرى تصب فى صالح القلعة الحمراء، منوهًا بأن اللاعبين المعارين يعودون مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء بمستوى أداء جيد ويستفيد منهم الفريق الأول.

ولفت إلى أن الاحتراف أجبر الأندية على الاتجاه نحو شراء اللاعب الجاهز رغم أن الولاء المفترض يكون للنادى من خلال قطاع الناشئين الذى تربى داخله، مشيرا إلى أن محمد شريف الذى كان معارا فى نادى إنبي عاد مجددا إلى النادى الأهلي وتألق وبات هدافا فى صفوف القلعة الحمراء.