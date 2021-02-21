شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو

قال شطة عبر حواره لـ "دوت الخليج": بدأت فكرة انشاء الأكاديميات فى النادى الاهلي فى عام 2004 وإقترح حينها حسن حمدى رئيس النادى الأهلي السابق على محمد رمضان نجم الشياطين الحمر السابق انشاء اكاديميات بنظام مدفوع الاجر.

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي عن تفاصيل بداية إنشاء الفروع لأكاديميات القلعة الحمراء وصاحب الفكرة فى ظهورها إلى النور.

أضاف: فكرة إنشاء الأكاديميات جاءت لخدمة أعضاء النادى الأهلي باعتبار ان قطاعات الناشئين لا تستوعب هذا الكم الكبير داخل القلعة الحمراء فى فرع الجزيرة ولم يكن لدينا ملاعب.

استطرد: وتم توفير مدربين وملابس للأكاديميات وتم وضع البذرة واسس قوية لإنشاء الاكاديميات وانتشرت فى المحافظات وبدأت فى المنصورة والسويس ومدينة نصر وفرعين فى الإسكندرية وفى الصعيد وحتى الآن تم إنشاء 16 أكاديمية للنادى الأهلى فى ربوع محافظات الجمهورية.

لفت إلى أن النادى الأهلي استطاع من خلال هذه الأكاديميات وضع شروط ألا تكون أقل من نظيرتها التى تتواجد فى الشيخ زايد وفى القاهرة مشيرا إلى أن ناصر ماهر أحد أبرز المواهب التى أفرزتها تلك الأكاديميات وتم تصعيدها إلى الفريق الاول.

أشار إلى أن هناك إتفاق مع خالد بيبو والمدرب التشيكي ميكيل فى قطاع الناشئين بالحضور للمباريات وقمن بترشيح نحو 100 لاعب من الأكاديمية للتصعيد إلى قطاعات الناشئين للأهلي.