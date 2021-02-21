شطة : حسن حمدى صاحب فكرة أكاديميات الأهلي وناصر ماهر أبرز المواهب .. فيديو

أضاف: فكرة إنشاء الأكاديميات جاءت لخدمة أعضاء النادى الأهلي باعتبار ان قطاعات الناشئين لا تستوعب هذا الكم الكبير داخل القلعة الحمراء فى فرع الجزيرة ولم يكن لدينا ملاعب.
استطرد: وتم توفير مدربين وملابس للأكاديميات وتم وضع البذرة واسس قوية لإنشاء الاكاديميات وانتشرت فى المحافظات وبدأت فى المنصورة والسويس ومدينة نصر وفرعين فى الإسكندرية وفى الصعيد وحتى الآن تم إنشاء 16 أكاديمية للنادى الأهلى فى ربوع محافظات الجمهورية.
أشار إلى أن هناك إتفاق مع خالد بيبو والمدرب التشيكي ميكيل فى قطاع الناشئين بالحضور للمباريات وقمن بترشيح نحو 100 لاعب من الأكاديمية للتصعيد إلى قطاعات الناشئين للأهلي.
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