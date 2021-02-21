شطة: الأهلي فى المونديال جيد ونستعين بـ فلافيو وموسيماني فى أكاديميات إفريقيا .. فيديو

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي خطط القلعة الحمراء فى إنشاء أكاديميات فى أوروبا وإفريقيا والخليج فى قادم الأيام.

قال شطة عبر حواره لـ "دوت الخليج": من الصعب إنشاء أكاديميات للنادى الأهلي فى أوروبا لكن من الممكن عمل توأمة هناك تعود بالفائدة على القلعة الحمراء فى المستقبل القريب.

تابع: لدينا خطط لإنشاء أكاديميات فى الخليج والدول العربية وفى قارة إفريقيا وسوف نبدأ فى القارة السمراء فى السودان وجنوب إفريقيا وغانا وسوف نستعين باللاعب الغاني فيليكس وفلافيو وجيلبرتو بأنجولا فضلا عن جنوب إفريقيا واستغلال علاقات بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادى الأهلي مشيرا إلى أن هناك توأمة مع نادى الهلال السوداني.

أشار إلى أنه سيتم التخطيط فى انشاء أكاديميات النادى الأهلي فى دول الخليج نظرا لكونها فى الوقت الراهن منذ بداية أزمة فيروس كورونا شبه متوقفة خاصة فى الكويت مشيرا إلى أنه سيتم النظر إلى أنشاء أكاديمية فى السعودية خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن السياسة فى الخليج فى إنشاء الأكاديمية النادى الأهلي فى الخليج ستكون بنظام المشاركة وليس الحصول على إسم النادى الأهلي فقط نظرا لسابق وجود أزمات مع المستثمرين.

شدد على أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ظهر بشكل قوى فى كأس العالم للأندية خاصة فى المباراة الأولى أمام نادى الدحيل القطرى التى حقق خلالها فوزا بهدف دون رد.