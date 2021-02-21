لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

أحرز بيراميدز، الهدف الثاني في شباك راسينج كلوب في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ضمن لقاء العودة من دور الـ 32 التمهيدي بمنافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 74 عن طريق رمضان صبحي بعد مرواغة رائعة لدفاع وحارس راسينج كلوب فى لقطة مهارية.
وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مهاجم منتخب أوروجواي دييجو رولان بعد عرضية رائعة من أحمد أيمن منصور.
وأنقذ شريف إكرامي مرماه ببراعة فى الدقيقة 11 من تسديدة قوية من لاعب فريق راسينج كلوب من خارج منطقة الجزاء.
وأهدر إيريك تراوري هدفا محققا من انفراد بالمرمى بعد تسديدة أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.
وكان بيراميدز فاز فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.
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