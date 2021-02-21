بمهارة رمضان صبحي .. بيراميدز يتأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على راسينج كلوب 2-0

تأهل فريق بيراميدز الي دور المجموعات بعد الفوز علي راسينج كلوب بطل كوت ديفوار 4/0 مجموع اللقاءين فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي من دور الـ32 التمهيدي ، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الافريقية . وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مهاجم منتخب اوروجواي دييجو رولان بعد عرضية رائعة من احمد ايمن منصور . جاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 74 عن طريق رمضان صبحي بعد مرواغه رائعه لدفاع وحارس راسينج كلوب فى لقطه مهارية . وفاز بيراميدز فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل في الذهاب بأبيدجان سجلهما إسلام عيسى.

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