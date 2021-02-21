برونو فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد، معقل فريق مانشستر يونايتد في التاسعة مساءً
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو
خط الوسط: فريد - نيمانيا ماتيتش - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: دانيال جيمس - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال
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