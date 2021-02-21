برونو فيرنانديز يقود مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في 25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد، معقل فريق مانشستر يونايتد في التاسعة مساءً

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: فريد - نيمانيا ماتيتش - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: دانيال جيمس - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال