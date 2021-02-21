بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي نادي أسوان حيثت تمكن عبد العزيز موسي أحرز هدف تقدم أسوان في الدقيقة 2 من عمر المباراة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك زعيم الثغر .
وتمكن لاعبي نادي الاتحاد السكندري من العودة سريعا والسيطرة على أحداث المباراة وإحراز هدف التعادل في الدقيقة "30"، عن طريق اللاعب رزاق سيسه من خلال تمريرة رائعة من روماريو إلى رزاق سيسيه الذي انفرد بالمرمى وراوغ حارس مرمى أسوان بطريقة رائعة وسجل الكرة داخل الشباك
وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون :-
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: السيد سالم _ محمود رزق _ داميون لوي _ عمار حمدي
الوسط: أحمد نبيل مانجا _ خالد الغندور _ كريم الديب
الهجوم: فوزي الحناوي _ رزاق سيسيه _ روماريو
بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:
عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي.
ويحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة بينما يتواجد أيضا الاتحاد السكندري في المركز الـ 11 برصيد "15 نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. تعادل أسوان والاتحاد السكندري 1-1 بالدورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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