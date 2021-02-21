في الدقيقة الثانية.. أسوان يفاجئ الاتحاد السكندري بهدف عبد العزيز موسى

وتمكن عبد العزيز موسي من إحراز هدف تقدم أسوان في الدقيقة " 2"، من عمر المباراة من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي :- عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي. ويحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة بينما يتواجد أيضا الاتحاد السكندري في المركز الـ 11 برصيد "15 نقطة

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