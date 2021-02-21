محمد طاهر زيادة: الفوز ببرونزية سان شاين بإسبانيا دافع قوى قبل الأولمبياد

أعرب محمد طاهر زيادة البطل العالمى في الفروسية عن سعادته بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سان شاين بأسبانيا أمس.

وأضاف طاهر أن البطولة كانت صعبة نظرا للمنافسة الشديدة من جميع اللاعبين ويشارك بها افضل عشرة لاعبين على مستوى العالم لكن الحمد لله نجحت فى تحقيق هذه الميدالية.

وأشار زيادة إلى أن بطولة سان شاين ستدفعنى نحو المزيد من البطولات التي أسعى للمشاركة فيها في الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي ولدينا خطة كبيرة في الفروسية للبطولات القادمة من أجل المنافسة عليها ولتكون الاستعداد الامثل لاولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وأضاف فارس مصر ان هناك دعما كبيرا من قبل وزارة الشباب والرياضة من خلال الدكتور اشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واتحاد الفروسية ومسؤولو البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لى بالإضافة الى شركة وادى دجلة وروابط الرياضية المسوق الحصري لي.

يذكر ان فارس مصر العالمى محمد طاهر زيادة لاعب منتخب الفروسية استطاع في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة سان شاين المقامة وهى احد البطولات الكبرى التى تضيف تصنيف للاعبين المشاركين.

وشهدت البطولة منافسة شرسة بين جميع الفرسان خاصة وان البطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين اللاعبين العشرة الاوائل والمصنفين على مستوى العالم.