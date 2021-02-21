تنزانيا تعلن موافقتها على استضافة مباراة شباب بلوزداد وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

وكانت السلطات الجزائرية رفضت استقبال بعثة فريق صن داونز، بسبب تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.
ونشر الاتحاد التنزاني لكرة القدم بيانًا أكد فيه موافقته على طلب بلوزداد باستضافة المباراة في تنزانيا يوم 28 فبراير المقبل على ملعب دار السلام.
وكان الاتحاد الأفريقي قد منح الكاف مهلة للوداد المغربي وشباب بلوزداد من أجل تحديد مكان استضافة مباراتيهما أمام كايزر تشيفز وصن داونز من جنوب أفريقيا.
ويواجه النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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