كيف استغل باتشيكو أزمة تأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال؟

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على استغلال رحلة الطيران الشاقة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دراسة المنافس السنغالي. وقام المدير الفني للزمالك بمشاهدة فيديوهات للفريق السنغالي لدراسته في ظل ضيق الوقت قبل المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل. ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت في مطار حاسي مسعود بالجزائر. ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.

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