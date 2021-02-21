"لا ليجا" ومعهد ثيربانتس يحتفلان بإصدار قاموس "إسباني- عربي" لمصطلحات كرة القدم

احتفلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) ومعهد "ثيربانتس" والسفارة الإسبانية في مصر اليوم الأحد بإصدار قاموس "إسباني-عربي" متخصص في مصطلحات كرة القدم.

وصدر القاموس الجديد بالتعاون بين "لا ليجا" و"ثيربانتس" ، وتم تقديم هذا القاموس اليوم خلال مؤتمر عقد بمقر إقامة السفير الإسباني في القاهرة وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية ومسؤولي السفارة الإسبانية في مصر ورابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) ومعهد "ثيربانتس".

ويهدف القاموس للترويج لدراسة وانتشار اللغة الإسبانية في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاستفادة من التأثير القوي للعبة كرة القدم والشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة ولاعبو كرة القدم في الدوري الإسباني.

ويتضمن القاموس معلومات عن أندية الدوري الإسباني ولاعبيها والملاعب والبطولات ومصطلحات أخرى في مجال كرة القدم إضافة لبعض الجمل والعبارات المفيدة والمتعلقة بمجالات السفر والسياحة ومع عرض النصوص الإسبانية والعربية جنبا إلى جنب بطريقة جذابة تسهل الاستفادة من القاموس بأقصى درجة ممكنة.

كما يتضمن القاموس ، الذي يتألف من 59 صفحة ، عددا من الأشكال والرسوم التوضيحية تساهم في فهم المحتوى.

وتتيح الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى الفرصة للمتحدثين بالعربية في العديد من بلدان المنطقة لاستيعاب الكلمات والمصطلحات.