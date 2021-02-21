بعثة الزمالك تصل السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيت بـ أبطال إفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، إلي السنغال استعدادًا لخوض مواجهة تونجيت بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ بعد أن تعادل في الجولة الأولى سلبيًا أمام مولودية الجزائر، فيما خسر الفريق السنغالي من الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف.