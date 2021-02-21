للتحفيز على الفوز.. جلسات خاصة بين أشرف قاسم وعبد الحليم علي مع لاعبي الزمالك بعد الوصول إلى السنغال

عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وعبد الحليم علي، مدير الكرة بالفريق، عدة جلسات مع لاعبي الفريق بشكل فردي؛ لتحفيزهم للفوز بمواجهة تونجيث السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.
ونقل "قاسم" و"علي"، للاعبين خبراتهما الأفريقية، مؤكدين ثقتهما في قدرة الفريق على الفوز بالمباراة.
ووصلت بعثة الزمالك، إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.
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