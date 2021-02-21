أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة موناكو في قمة الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي. وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع:فلورينزي - ماركينيوس - كيمبمبي - كورزاوا خط الوسط:أندير هيريرا - بارديس - إدريسا جايا خط الهجوم:مويس كين - كيليان مبابي - ماورو إيكاردي. وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق باريس سان جيرمان حديقة الأمراء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو في الدوري الفرنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.