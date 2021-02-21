وزير الرياضة يهنئ بيراميدز بالتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، نادي بيراميدز ، بالتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية .

كان نادي بيراميدز تأهل لدور المجموعات بعد فوزه اليوم علي نادي راسينج كلوب أبيدجان الايفواري بنتيجة هدفين نظيفين ليصبح إجمالي نتيجة لقائي الذهاب والعودة أربعة أهداف نظيفة بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب في كوت ديفوار بهدفين نظيفين .

وقام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم بمؤازرة فريق بيراميدز في مباراته مع راسينج علي استاد الدفاع الجوي .