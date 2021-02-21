بايرن ميونيخ في الدوري الألماني غروب شمسه بعدما غطت أنوار نجومیته العالمية

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محمد سياف - ابو ظبي - استكملت لاعبي الفریق الأول والأشهر عالمیا لنادى بايرن ميونيخ الألماني هبوطه الساحق للأسفل في قائمة الدوري الألماني وتلك ظاهرة جدیدة على نادي عظیم وقائم من مئات السنین كالبایرن، ولكن یمكن تلمس علاقة ما بین ذلك الانهیار وبین تتویج النادي في یوم الـ 11 من شباط فبرایر الحالي وبعد أن نال النادي كأس العالم للأندیة، وذلك على حساب نادى تیغریس أونال المكسیكي الجنسیة.

بايرن ميونيخ فى الدوري الألماني استمرار الهزیمة

استمر مسلسل الهزائم الخاص بالبایرن حتى لیلة أمس السبت، حیث تعرض لهزیمة على ید فریق مغمور هو أینتراخت فرانكفورت بهدفین مقابل هدف وحید، وذلك في مجریات الجولة الـ 22 من بطولة البودنسلیغا. وقد استطاع لاعبي نادى فرانكفورت دایتشي كأمادا والآخر أمین یونس، أن یسجلا الهدف في شباك بايرن ميونيخ واختراق حصنهم المنیع، بینما سجل الهدف الیتیم الخاص بالبایرن البولندي روبیرت لیفاندوفسكي وهو مهاجم بارز في صفوف البایرن في السنوات الأخیرة.

حلم الصدارة الأبدي:

لا یزال فریق بايرن ميونيخ یحلم بالتصدر، وذلك بعد فقدانه 5 نقاط من مجموع 6 نقاط في آخر مباراتین قد شارك فیهم النادي في الدوري المحلي، ولكنه وبالرغم من تلك الخسارة التي تتجاوز نصف النقاط. مازال البایرن هو في محاولاته التي لا تنتهي حتى لا یغرب نجمه الساطع عن سماء العالم والنجومیة، ولیبقي صاحب الاسم الأول على قائمة الدوري الألماني بمجموع نقاط وصل إلى 49 نقطة كاملة للنادي، واستطاع البارین أن یصنع مسافة وفارق بینه وبین نظیره نادى للیبزیج والحاصل على المركز الثاني في قائمة الدوري الألماني بـ 5 نقاط كاملة لیصبح مشوار للیبزیج إلى القمة أصعب، وهو الذي یملك 44 نقطة فقط.

واستطاع نادى فولفسبورغ أن یتمترس في موقعه في الهرم التراتبي للدوري الألماني، مؤكدا على وجوده في خانة المركز الثالث التي یستحقها نظیر أدائه المتوازن والمتمیز برصید توقف عند الـ 42 نقطة، وتلاه فریق إینتراخت فرانكفورت والذي استطاع وحده القیام بسحب السجادة عن إقدام البایرن بهزیمتهم الأخیرة وتغیر نظرة المدیر الفني للنادي عن حتمیة بقاء البایرن على أعلى نقطة في الدوري الألماني، ویحتل الفریق المركز الرابع بمجموع نقاط 42 نقطة، وتختتم القائمة.