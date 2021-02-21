نبراس مسقط بطلاً لمسابقة الناشئين والشباب للقدرة والتحمل لمسافة 100كم ببركاء

توج الحصان نبراس مسقط بقيادة فارسه فيصل باسم القاضي ومدربه سعيد بن خميس الهنائي ومالكته هلا محمد التركي بطلا لمسابقة الناشئين والشباب المحلية لمسافة 100كم والتي نظمها الاتحاد العماني للفروسية في قرية المحامد للقدرة والتحمل بولاية بركاء بمشاركة 46 خيلا من مختلف الاسطبلات الخاصة، كما اقيمت مسابقة تأهيلية لمسافة 80كم بمشاركة 25 خيلا، وقد رعى التكريم محمد بن حامد المرهون عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية، بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة.وشهدت المسابقة مشاركة واسعة ومنافسة مثيرة بين الفرسان المشاركين وقد اتسمت المسابقة بالمنافسة الشريفة بين المشاركين مما عزز من جو المنافسة الحماسي.

نتائج 100كم

انطلقت المسابقة في تمام الساعة 7:30 صباحا وانتهت في تمام الساعة 4:00 عصرا، حيث حقق المركز الاول الحصان نبراس مسقط بقيادة فارسه فيصل باسم القاضي ومدربه سعيد بن خميس الهنائي ومالكته هلا محمد التركي وجاء في المركز الثاني كونقويستادور بقيادة الفارس احمد بن درويش الحمادي ومدربه ومالكه حسين بن علي البلوشي والمركز الثالث الحصان ولد العميد بقيادة الفارس احمد السلامي لمدربه ومالكه خلفان السلامي والمركز الرابع الحصان منار مسقط بقيادة الفارس محمد بن خميس السعيدي ومدربه سعيد بن مطر السعيدي من مربط مسقط والمركز الخامس الحصان اس سبحة بقيادة الفارس المثنى بن ياسر البلوشي ومدربه سعيد بن سالم البلوشي لمالكه احمد بن صالح الانصاري .

وقد اشتمل السباق على ثلاث مراحل وقد اعطيت المرحلة الاولى اللون الاحمر لمسافة 40كم والمرحلة الثانية اللون الازرق لمسافة 35كم والمرحلة الثالثة اللون الاخضر لمسافة 25كم،الحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة والسرعة الادنى 14كم/الساعة والحد الادنى لعمر الجواد 6 سنوات.

تأهيل 80كم

كما شارك في المسابقة التأهيلية لمسافة 80كم عدد 25 خيلا وتمكنت من اجتياز السباق عدد 7 خيول، حيث أجري الفحص البيطري واشتملت المسابقة التأهيلية على مرحلتين واعطيتا اللون الاحمر لمسافة 40كم لكل مرحلة،الحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة في الدقيقة والسرعة الادنى 14كم/الساعة والسرعة الاعلى 16كم/الساعة والحد الادنى لعمر الجواد 5 سنوات .

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