كلاكيت ثاني مرة بين أهلي سداب وبوشر وسمائل بالمجموعة الثانية ومنافسة قوية في المجموعة الأولى

قرعة المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى بين مؤيد ومعارض

كتب. يحيى بن سالم المعمري :

وضعت قرعة المرحلة الثانية لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت ظهر الأمس بمقر الاتحاد العماني لكرة القدم أندية العروبة وعبري ومجيس ومصيرة في المجموعة الأولى ، وضمت المجموعة الثانية أندية أهلي سداب وصور وبوشر وسمائل والمضيبي ، ورأى بعض المتابعين والمحللين والجماهير إن النظام السابق كان موجها ومعروفا بالتحديد وبعد ختام مباريات المرحلة الأولى تعرف في أي مجموعة ستكون ومع من ستتواجد ويتلافى وقوع 3 فرق مع بعضها في نفس المجموعة ولكن مع نظام القرعة الحالي الذي وضع 3 فرق من المجموعة الأولى وهي أهلي سداب وبوشر وسمائل في مجموعة واحدة مرة أخرى في سيناريو مكرر من المرحلة الأولى ، ورأى آخرون إن القرعة غير متوازنة نظرا لقوة المجموعة الأولى بينما رأى البعض الآخر أن الحظوظ متساوية وكل الفرق متكافئة بحكم وصولها وتأهلها للمرحلة الثانية عن جدارة واستحقاق.

مجموعة قوية

قال عبدالله جميل مدير فريق العروبة : المجموعة الأولى بكل تأكيد قوية وتضم ٤ فرق عكس المجموعة الثانية وستكون المنافسة على أشدها في مجموعتنا، نحن نحترم كل الفرق وعلى العروبة الاستعداد الجيد لها والفوز في جميع المباريات التي ستكون على ملعبنا سيكون أهم أسباب التأهل، كل الفرق لديها طموح الصعود إلى دوري عمانتل ووصول مصيرة إلى المرحلة الثانية يعني أن هذا الفريق له طموح هو الآخر ولن يكون سهلا.

لا مجال للخسارة

قال مجيد النزواني مدرب عبري إن المجموعة الأولى أصعب بحكم تواجد ٤ فرق فقط وعدد المباريات أقل وهي ٦ مباريات ولا مجال للخسارة وللتعويض والفرق التي وصلت للمرحلة الثانية هي فرق قوية وجاهزة والحظوظ متساوية، نحن في عبري نؤمن بفرصنا ونثق بقدرات لاعبينا ولن نفرط بالتأهل بعد تصدرنا للمجموعة الصعبة بجدارة .

غموض

قال مصبح هاشل مدرب مجيس : نظام توزيع الفرق في المجموعتين غامض وغير واضح ، صحيح أتى بالقرعة ولكن في السنوات الماضية كانت الفرق تعرف وضعها قبل ختام مباريات المرحلة الأولى ولكن علينا التعامل مع الوضع الحالي والتحضير بشكل جيد لمباريات المرحلة القادمة، الحظوظ متساوية للجميع وستكون هناك إضافات في بعض المراكز وتعزيز الفريق بعناصر جديدة.

طموحات

يقول سعود الحكماني إداري فريق مصيرة والمشرف العام : المجموعة الأولى جدا صعبة بتواجد العروبة وعبري ومجيس لكن نادي مصيرة بتواجد العناصر الحالية قادر على مجاراة تلك الفرق والمنافسة أيضا، طموحاتنا قوية ونسعى هذا الموسم للوصول للأضواء وحظوظنا بأيدي لاعبينا وقادرين على تحقيق نتائج مميزة.

استغراب

أبدى بدر المعمري مدرب بوشر استغرابه من نظام توزيع الفرق في المجموعتين وقال : صحيح أن التوزيع أتى بالقرعة ولا كان الأفضل مما كان وتوقعنا بصراحة تواجد نفس فرق المجموعة معنا وهذا ما حدث بتواجد أهلي سداب وبوشر وسمائل والأوراق مكشوفة وتعودنا على الملاعب أيضا ولكن هذا سلاح ذو حدين ، حظوظ الفرق متساوية ونحن جاهزين للمرحلة الثانية ونواصل التحضير بشكل أفضل.

حظوظ متساوية

رأى خالد المجيزي المدير الكروي بنادي سمائل إن القرعة عادلة والحظوظ متساوية بين المجموعتين مع أفضلية بسيطة للمجموعة الثانية التي تضم ٥ فرق، وأضاف : فريقنا جاهز للمرحلة الثانية ونسعى لتقديم أفضل النتائج والتفوق على أندية معروفة مثل نادي صور وأهلي سداب ونتمنى التوفيق للجميع.

فرص متكافئة

قال أنور الحبسي مدرب المضيبي : لحسن الحظ وقعنا في المجموعة الثانية نظرا لتقارب المستويات وتكافؤ الفرص بعيدا عن صور الذي يعتبر الأكثر استعدادا في المجموعة وحظوظه أفضل هو وأهلي سداب مع وجود مجال للتعويض لكثرة المباريات عكس المجموعة الأولى التي تضم أبرز ٣ مرشحين لدوري عمانتل وهم العروبة وعبري ومجيس باعتبارهم الأكثر جاهزية واستعدادا .

تحضيرات جادة

قال خالد الحتروشي مدير فريق صور : الحمد لله على التأهل للتصفيات النهائية للصعود لدوري الاضواء وهذا من خلال وضع برنامج للمرحلة الأولى والذي تحقق بتأهل الفريق واعطاء الفرصة والثقة للاعبين الشباب للظهور ، الحمد لله نجح هذا العمل ويشكر عليه الجهاز الفني والإداري

ويشكر عليه جميع اللاعبين على ما قدموه من جهد وتضحيات خلال هذه الفترة وايضا ما قدمه مجلس الإدارة ومحبو النادي المتواجدون دائماً بجانب الفريق والعمل على تسهيل الكثير من المعوقات التي تواجهنا.