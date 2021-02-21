تقام اليوم ثلاث مباريات في دوري الدرجة الثانية لكرة اليد، حيث يستضيف ملعب مجمع السعادة بصلالة مباراتين الاولى تجمع النصر مع العروبة في الساعة الثانية ظهرا تليها المباراة الثانية تجمع بين ظفار وقريات في الساعة الثالثة والنصف عصرا، أما المباراة الثالثة ستكون بين صحم وعبري في الساعة الرابعة عصرا على ملعب مجمع صحار الرياضي وتعد مباريات اليوم مهمة لجميع الفرق التي تسعى الى تحسين موقعها في الترتيب العام للدوري والذي يحتل حاليا نادي الاتحاد صدارته برصيد 22 نقطة يليه في المركز الثاني نزوى برصيد 19 نقاط وفي المركز الثالث العروبة برصيد 18 نقطة وفي المركز الرابع الشباب برصيد 15 نقطة وعبري في المركز الخامس برصيد 15 نقطة .

وقد أقيمت يوم امس الاول ثلاث مباريات شهدت ثلاثة انتصارات ورغم خسارة الاتحاد إلا أنّه حافظ على الصدارة برصيد 22 نقطة. ففي المباراة الأولى تمكّن الضيف نادي قريات من الفوز على مُضيفه نادي النصر بنتيجة 33/ 18 في المباراة التي أقيمت على ملعب مجمّع السعادة الرياضي، وعلى نفس الملعب تمكّن نادي العروبة من تحقيق فوز مهم على حساب المتصدر نادي الاتحاد بنتيجة 23/ 22، ليرفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة. وفي المباراة الثالثة واصل الشباب حصد النقاط بفوزه على نادي صحم بنتيجة 40/ 26، في المباراة التي أقيمت بالمجمّع الرياضي بالرستاق.

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