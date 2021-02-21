فريق عمان لسباقات السيارات يحقق المركز الرابع في ختام بطولة لومان الآسيوية

أنهى فريق عمان لسباقات السيارات بقيادة السائق أحمد الحارثي مشوار مشاركته في بطولة لومان الآسيوية للسيارات محققاً المركز الرابع في ترتيب الفرق المشاركة ضمن سيارات جي تي في السباق الرابع والأخير للبطولة والتي استضافتها حلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ليحصل الفريق على الترتيب الثامن بعد ختام البطولة والتي تألفت من 4 سباقات في دبي وأبوظبي، وبعد نهاية السباق الثالث والذي كان فيه الفريق قريباً من الظفر بالمركز الأول لولا تعرض سيارة الفريق لحادث قبل نهاية السباق بخمسين دقيقة، عاد الجميع في فريق عمان لسباقات السيارات بمعنويات جديدة وعالية ونسيان سباق اليوم الفائت ، حيث أعاد الفريق الفني تي اف صيانة السيارة وتم تجهيزها كي تكون قادرة على المنافسة على المراكز الأولى من جديد في السباق الرابع.

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