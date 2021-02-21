السلام يواجه الكامل والوافي في نهائي دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة اليوم وبرعاية رشاد الهنائي

تختتم مساء اليوم مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة وذلك تحت رعاية سعادة رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب في الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يلتقي في المباراة النهائية نادي السلام ونادي الكامل والوافي بعد أن لعبا مباريات الدور التمهيدي، حيث استطاع السلام الفوز في جميع مبارياته الست التي لعبها أمام بهلا بنتيجة ٣/صفر وصحار بنتيجة ٣/٢ وأهلي سداب بنتيجة ٣/صفر ومصيرة بنتيجة ٣/صفر والسيب ٣/١ والكامل والوافي بنتيجة ٣/١ محققاً ١٧ نقطة من فوز في ٦ مباريات ولم يتعرض لاي خسارة في خلال مشواره في الدوري له من الأشواط ١٨ وعليه ٤ أشواط كان شوطان من نصيب صحار وشوط من نصيب السيب وشوط من نصيب الكامل والوافي.

فيما فاز الكامل والوافي في ٥ مباريات من أصل ٦ مباريات حيث فاز على أهلي سداب بنتيجة ٣/ صفر وصحار بنتيجة ٣/ صفر والسيب بنتيجة ٣/١وبهلا بنتيجة ٣/ صفر ومصيرة بنتيجة ٣/ صفر وخسر من السلام بنتيجة ٣/١ له من النقاط ١٥ نقطة وله من الأشواط ١٦ وعليه ٤ ثلاثة أشواط من فوز السلام وشوط واحد ذهب للسيب.

مباراة الثالث

وتسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة في الساعة الرابعة عصرا تجمع بين السيب وصحار في مباراة كلاسيكو تقليدي بين الفريقين، حيث من المتوقع أن تكون قوية لما تحمله من طابع تنافسي تقليدي بين الفريقين، التقى الفريقان في مباراة واحده في الدور التمهيدي استطاع السيب من الفوز بنتيجة ٣/١ يملك السيب عناصر متجانسة ولاعبين ذي خبرة عالية معظم عناصر الفريق تعد من نجوم المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال إضافة لوجود اللاعب المحترف البرازيلي إيجور جليان الذي ساهم مع بقية اللاعبين في وصول الفريق للمركز الثالث ومن خلفهم المدرب جمال المعمري فيما يملك صحار كوكبة من الشباب الذي دفع بهم مدرب الفريق سعيد الحمداني هذا الموسم لاكتساب مزيد من الخبرة حيث قدم الفريق مستويات مميزة.