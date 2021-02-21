الوحدة يهزم العنيد

الوحدة يهزم العنيدتغلب وحدة صنعاء على ضيفه شعب إب بهدفين نظيفين اليوم في ختام الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من بطولة كرة القدم بالملتقى الشتوي الرابع.

ثنائية الوحدة جاءت بقدم سعيد المنصوب في الدقائق 35 و 56 من عمر المباراة التي أدارها حكم الساحة طلال ناجي وشهدت إهدار لاعب الشعب محمد عبدالوهاب ركلة جزاء تصدى لها حارس الوحدة سعود السوادي بنجاح في الدقيقة 75.

وصار رصيد الوحدة بهذا الفوز 12 نقطة وله مباراة متبقية تمنحه فرصة كبيرة لخطف إحدى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي، بينما تقلصت حظوظ العنيد الذي يملك نفس الرصيد في التأهل بعد أن خاض كل مواجهاته وبات بحاجة لخساره الوحدة او صقر تعز الثالث ب 10 نقاط.

(سبأ)

