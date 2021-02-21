بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يسقط في فخ التعادل أمام أريس بالدوري اليوناني

سقط أولمبياكوس في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام أريس، في المباراة التي شهدت مشاركة كاملة لأحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس، وأقيمت مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الدوري اليوناني.
وافتتح كوستاس فورتونيس التسجيل لأولمبياكوس عند الدقيقة 40، وتعادل ميتروجلو لصالح أريس من ركلة جزاء في الدقيقة 83.
وشارك نجم الفراعنة أحمد حسن كوكا في المباراة كاملة ولكنه لم ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال المباراة.
ورفع أولمبياكوس رصيده إلى النقطة 58، بينما رفع أريس رصيده للنقطة 44 في المركز الثالث.
وكان أولمبياكوس قد خسر في المواجهة الماضية أمام باناثايكوس بهدفين مقابل هدف واحد.
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