رئيس نادي الزمالك يحفز اللاعبين قبل مواجهة تونجيث السنغالي

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك على الحديث مع اللاعبين فور وصولهم إلى السنغال لتحفيزهم على خوض مباراة قوية والعودة بالثلاث نقاط أمام تونجيث السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك في حضور إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وأشرف قاسم المشرف العام على الفريق وعبد الحليم علي مدير الكرة، مؤكدا ان الجميع يثق في قدرة اللاعبين على الفوز رغم رحلة الطيران الشاقة للفريق والتي استغرقت قرابة الـ٢٤ ساعة ولكن الجميع هدفه إسعاد الجماهير البيضاء، ومواصلة المشوار الإفريقي.

ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.