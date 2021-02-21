بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

أصدرت الإعلامية مي حلمي بيان اعتذار بخصوص ما صدر عنها في حلقة الأمس بشأن تفاصيل عن التعاقدات داخل نادي الزمالك .
وقالت الإعلامية مي حلمي في بيان نشرته قناة الحدث إنها تعتذر لقناة الزمالك عن الخطأ في تناول خبر بخصوص التجديد للاعب فرجاني ساسي كانت قد نسبته بالخطأ لقناة الزمالك في حين أنها أخبار تم تداولها علي صفحات السوشيال ميديا .
من جانبها أكدت مصادر بقناة الحدث لصدى البلد أن مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم» قرر إيقاف الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» بالقناة وتجميد البرنامج لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق عما بدر منها في حلقة أمس بالقناة.
وأكد المصدر أن القناة ألزمت مي حلمي بالاعتذار رسميًا عن الأمر وتم إلزامها بالاعتذار لقناة الزمالك.
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