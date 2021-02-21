قبل موقعة الريال.. أتلانتا يتفوق برباعية على نابولي في الدوري الإيطالي

ورفع أتالانتا الذي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع،بينما تجمد رصيد نابولي، عند 40 نقطة في المركز السابع ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.
انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن أتلانتا من افتتاح التسجيل عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة 52، وأدرك بيوتر زيلينسكي التعادل لمصلحة نابولي في الدقيقة 58.
وتقدم أتلانتا في النتيجة مرة أخرى بعدما سجل روبن جوسيتس الهدف الثاني في الدقيقة 64، وأضاف زميله لويس مورييل الهدف الثالث في الدقيقة 71.
وقلص نابولي الفارق بهدف جاء بالنيران الصديقة عن طريق جوسيتس في الدقيقة 76، ولكن بعد ثلاث دقائق نجح أتلانتا في إضافة الرابع لينهي على آمال نابولي في العودة بنتيجة المباراة.
ويلتقي أتالانتا مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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