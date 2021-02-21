أرقام قياسية لـ مانشستر سيتي بعد الانتصار على أرسنال في الدوري الإنجليزي

فوز مانشستر سيتي جاء بهدف أحرزه رحيم ستيرلنج في الدقيقة الثانية، ليقود فريقه لرفع نقاطهم للنقطة 59 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهو الهدف أيضًا الذي فتح الباب أمام كثير من الأرقام القياسية التي نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير.
1- مانشستر سيتي حقق النقطة 33 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو عدد من النقاط أكبر من النقاط التي جمعتها فرق ليفربول وارسنال وتوتنهام مجتمعين، والذي أحرزوا 31 نقطة فقط منذ بداية العام.
2-حقق مانشستر سيتي انتصاره الحادي عشر على التوالي خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، وهو أكثر عدد من الانتصارات لفريق خارج الأرض معادلًا ذات الإنجاز الذي حققه بين مايو ونوفمبر لعام 2017
3- ارسنال خسر 8 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في 4 مواسم في بطولة الدوري الإنجليزي، معادلًا سلسلة هزائمه أمام ليدز يونايتد في الدوري بين عامي 1973، 1976 كأطول سلسلة هزائم للفريق أمام خصم واحد
4- ارسنال خسر أخر 4 مباريات في الدوري على ملعبه أمام ارسنال دون أن يسجل أي هدف، وهو الأمر الذي لم يتحقق في تاريخ الدوري الإنجليزي بالنسبة للجانرز.
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