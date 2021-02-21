أخبار النادي الأهلي: مفاجأة في تشكيل مباراة سيمبا التنزاني.. 4 مشاهد في المران الرئيسي

كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها المحاضرة الفنية التي عقدها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع لاعبيه داخل معسكر الإقامة بالعاصمة التنزانية دار السلام.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المران الرئيسي بملعب جيمخانا في تنزاانيا إستعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا. كشفت مصادر خاصة أن الأهلي لم يتلق أي شيء رسمي بشأن مواعيد إقامة مباريات استكمال الموسم الماضي 2019-2020 لدوري المحترفين المصري للرجال لكرة اليد. عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا. شارك مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا في تنزانيا ظهر اليوم. عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اجتماعا مع الجهاز الفني بالكامل على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر اليوم "الأحد" على ملعب جيمخانا في تنزانيا.

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