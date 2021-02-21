نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب ضد الأهلي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وتشكيل الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشباب ضد الأهلي في قمة مباريات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونستعرض اعزائنا الكرام في هذا المقال موعد هذه القمة الكروية النارية التي تجمع بين فريقين من أقوى الفرق السعودية وينافس كل منهما على اللقب هذا العام في ظل المستوى المتذبذب الذي يقدمه عملاقي الكرة السعودية والعربية الهلال والنصر، حيث يستعد كل من الشباب والنصر اليوم إلى لقاء الغد ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وزيادة حظوظه من أجل الفوز بلقب الدوري السعودي هذا العام أو على الأقل الحصول على أحد المراكز المؤهلة مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للعام القادم.

الشباب ضد الأهلي

يسعى فريق الأهلي السعودي في مواجهة متصدر الدوري حاليا الشباب إلى تحقيق الفوز ومقاسمة الصدارة معه بثمان وثلاثين نقطة وينتظرون نتيجة كلاسيكو الكرة السعودية الذي يجمع بعد غد الثلاثاء النصر والهلال، كما يسعى الليوث إلى الابتعاد أكثر في صدارة الدوري السعودي بواحد وأربعين نقطة في حال حقق الفوز غدا، ويشتعل الصراع في الدوري في الجولة رقم عشرين حيث توجد مباريات من العيار الثقيل ينتظرها جميع محبي كرة القدم السعودية للإستمتاع بها، الأهلي الآن يحتل المركز الثالث من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد خمس وثلاثين نقطة وفي حال خسر مباراته القادمة يتقاسم هذا المركز مع فريق الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن الراقي.

موعد مباراة الشباب ضد الأهلي

موعد المباراة: يوم الإثنين 22 فبراير الجاري

صافرة البداية: الساعة الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة 7:35 بتوقيت القاهرة

الملعب: ستاد الشباب بالعاصمة الرياض

القنوات الناقلة: السعودية الرياضيةHD1

الغيابات وتشكيل الفريقين المتوقع

الإصابات قليلة جدا بالنسبة للفريقين حيث من المؤكد غياب حسين المقهوي من جانب الأهلي وكذلك أحمد شراحيلي من الشباب، جدير بالذكر إلى ان المباراة الأخيرة لفريق الشباب السعودي خسرها بهدفين مقابل هدف أمام فريق الفتح وهو يحاول بكل جهد مواصلة التألق والابتعاد أكثر بالصدارة خصوصا أن صدارته للدوري أصبحت مهددة، وتعادل فريق الأهلي مع العين ويسعى إلى الفوز في قادم مبارياته ومن المتوقع أن يبدأ الفريقين بهذه التشكيلات:

الشباب: البواردي، عبدالله الزوري، حسان تمبكتي، لنشوفسكي، فواز الصقور، ندياي، حسين القحطاني، بانيجا، كريستيان خوانكا، إيجالو.

الأهلي: العويس، لوكاس ليما، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، يزيد البكر، فييسا، عبد الرحمن الغريب، نوح الموسى، ادريس فتوحي، مباي نيانج، عمر السومة.