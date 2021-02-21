نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا وموعد المباراة Mksaby Sport في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ضمن دوري أبطال إفريقيا للجولة الثانية من دور المجموعات لعام 2021، وسوف يحل النادي الأهلي المصري كضيف وخصم شرس على سيمبا التنزاني وسوف تقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا الوطني في مدينة دار السلام بتنزانيا، والجدير بالذكر بأن النادي الأهلي سحق نظيره نادي المريخ السوداني بثلاث أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى وبهذا تربع النادي الأهلي العادة قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، أما نادي سيمبا تراجع للمركز الثاني بعد فوزه على نادي فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد مقابل لا شيء، ومن خلال موقع ثقفني وفي هذا التقرير سوف نتعرف على تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا ضمن الجولة الثانية لدور مجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وكذلك موعد المباراة وترتيب الفريقين في المجموعة، والتشكيل المتوقع أيضا.

تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا Mksaby Sport

ينتظر الكثير من عشاق المارد الأحمر موعد مشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد نادي سيمبا التنزاني، لذلك سوف نعرض لكم تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة للمباراة على القمر الصناعي نايل سات Mksaby Sport، ومع العلم أن قناة مكسبي قامت قبل ذلك بعرض جميع مباريات النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2021 ومبارك الأهلي ضد نادي المريخ السوداني، وكذلك العديد من مباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكن مشاهدة قناة مكسبي الفضائية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني سوف يمكن يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، وستقام في ملعب بنجامين مكابا الوطني، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر، و 4:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب النادى الأهلي ونادي سيمبا بالمجموعة

يحتل النادى الأهلي المصري المركز الأول بالمجموعة بثلاث نقاط وإجمالي عدد ثلاث أهداف نظيفة، أما نادي سيمبا يحتل المركز الثاني.

التشكيل المتوقع للأهلي وسيمبا

من المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي بتشكيلة (4-2-3-1) وتضم: محمد الشناوي، محمود وحيد، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، عمرو السولية، أليو ديانح، محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي، والتر بواليا.

والجدير بالذكر بأن اللاعب علي معلول لن يشارك في اللقاء نظراً للإصابة التي تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ خلال كأس العالم للأندية.

أما نادي سيمبا من المتوقع أن يبدأ بهذا التشكيل وهو 4-2-3-1 كالآتي:

أيشي مانولا، محمد حسيني، جواش أونيانجو، سيرجي واوا، شوماري كابومبي ،مزاميرو ياسين ، تاديو لوانجا، لويس ميكيسوني، لاري بواليا، كلاتوس تشاما، موتشيمبا موجالو.